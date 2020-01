Ostfildern

Neu gestartete Satelliten sorgen für Verwirrung

08.01.2020, 06:57 Uhr | dpa

Eine lange Kette aus leuchtenden Punkten am Himmel irritiert seit einigen Monaten immer wieder Beobachter. Mancher Beobachter glaubte bereits an Ufos. Dabei handelt es sich aber nicht um außerirdische Raumfahrzeuge, sondern um Satelliten, die für schnelles Internet sorgen sollen, wie Experten erklären. Am Dienstag wurden nach Angaben der US-Raumfahrtfirma SpaceX zum dritten Mal seit Mai 60 Flugobjekte von einer Trägerrakete aus in der Erdumlaufbahn ausgesetzt.

"Die Satelliten sind nach dem Start relativ eng beieinander, sehr niedrig und deswegen sehr auffallend für gelegentliche Beobachter", erklärte Rainer Kresken von der Starkenburg-Sternwarte im südhessischen Heppenheim. Diese Perlenkettenstruktur löse sich nach einiger Zeit auf. Die Satelliten seien je nach Höhe dann immer weniger sichtbar.

Bei dem Projekt "Starlink" will die Raumfahrtfirma SpaceX insgesamt 12 000 Satelliten ins All schicken. Ziel ist es, ein weltumspannendes Internet-Netz bereitzustellen. Derzeit befinden sich 180 der Satelliten in der Erdumlaufbahn.