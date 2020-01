Odenthal

Fahranfängerin und Fahrschülerin kollidieren

08.01.2020, 13:03 Uhr | dpa

Eine 19-jährige Fahranfängerin ist bei Wermelskirchen frontal in einen Fahrschulwagen mit einer 17-jährigen Fahrschülerin gekracht. Die beiden jungen Frauen und der Fahrlehrer seien dadurch schwer verletzt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die 19-Jährige hatte den Ermittlern zufolge bei einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle über ihren Kleinwagen verloren und war in den entgegenkommenden Fahrschulwagen geprallt. Beide Autos wurden stark beschädigt.