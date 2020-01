Wiesbaden

Al-Wazir stellt Investitionen in Verkehrsprojekte vor

09.01.2020, 01:21 Uhr | dpa

Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) will heute in Wiesbaden einen Überblick über die Straßenbauprojekte in Hessen im laufenden Jahr geben. Dabei soll es um die Investitionen in die Sanierung und den Erhalt von Autobahnen, Bundesstraßen und Landesstraßen gehen. Im vergangenen Jahr waren mehr als eine Milliarde Euro für diese Vorhaben im Land eingesetzt worden. Insgesamt wurden dabei Projekte mit einer Länge von rund 363 Kilometer Straße in Hessen fertiggestellt. Al-Wazir hat sich auf die Fahne geschrieben, vorrangig in den Erhalt der bestehenden Straßeninfrastruktur zu investieren statt in den Neubau.