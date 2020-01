Eberswalde

Lagerhalle mit Oldtimern brennt in Eberswalde ab

09.01.2020, 06:51 Uhr | dpa

Eine Lagerhalle ist in Eberswalde (Barnim) in der Nacht zu Donnerstag abgebrannt. Die in der Halle abgestellten Oldtimer wurden von dem Feuer zerstört, wie eine Polizeisprecherin am Morgen mitteilte. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund eine Million Euro. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Das Feuer war an einem Bauwagen ausgebrochen und hatte auf die Halle übergegriffen. Die Brandursache war am Morgen noch unklar.