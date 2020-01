Born am Darß

Große Vogelzählung an Gewässern, in Parks und Gärten

09.01.2020, 07:06 Uhr | dpa

An Küsten- und Boddengewässern, Seen und Flüssen zählen Vogelfreunde an diesem Wochenende wieder die Wasservögel. Die sogenannte Mittwinterzählung hat sich seit den 1960-er Jahren fast weltweit etabliert, wie der Landeskoordinator in Mecklenburg-Vorpommern, Bernd Heinze, sagte. Am Monitoring der rastenden Wasservögel beteiligen sich demnach in Mecklenburg-Vorpommern mehr als 100 ehrenamtliche Ornithologen. In Deutschland werden zudem auf Initiative des Naturschutzbundes (Nabu) die Vögel in Gärten, Parks und Futterhäuschen erfasst. Die "Stunde der Wintervögel" ist laut Nabu bundesweit die größte wissenschaftliche Mitmachaktion.