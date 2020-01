Forchheim

Hoher Schaden bei Unfall von Kranwagen und Bus

09.01.2020, 08:09 Uhr | dpa

Bei einem Zusammenstoß von einem Kranwagen mit einem Bus ist in Oberfranken ein Schaden von rund 45 000 Euro entstanden. Der 57-jährige Kranwagenfahrer wollte von einer Tankstelle in Forchheim links in eine Straße einfahren, als von links ein Linienbus kam, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Bus fuhr dabei gegen den nach vorne überstehenden Kran und wurde schwer beschädigt. Der Bus habe keine Fahrgäste gehabt, hieß es. Der Kranwagenfahrer und die 51-Jährige Busfahrerin seien unverletzt geblieben. Die Straße musste vorübergehend gesperrt werden, um die Schäden zu beheben.