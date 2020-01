Friedberg (Hessen)

Unerwünschte Autopflege beschäftigt Polizei

09.01.2020, 08:28 Uhr | dpa

Mal Rasierschaum, mal Creme: Die Polizei in Friedberg sucht einen Unbekannten, der ein Auto regelmäßig mit verschiedenen Substanzen beschmiert. Seit Mai 2019 habe es fünf Fälle gegeben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nun habe der Halter des weißen Pick-Ups den sechsten Vorfall gemeldet - eine unerwünschte Cremepackung. Der Wagen wurde demnach Anfang der Woche in Friedberg (Wetteraukreis) eingecremt. "Die Substanzen verursachten zwar bislang glücklicherweise keine Schäden am Lack, machen aber jedes Mal eine Reinigung des Autos erforderlich", hieß es von der Polizei. Nun werden Zeugen gesucht.