Stadtroda

A4 bei Jena nach Zusammenstoß zwischen zwei Lkw gesperrt

09.01.2020, 08:37 Uhr | dpa

Die Autobahn 4 ist bei Jena in Richtung Dresden nach einem Lkw-Unfall gesperrt. Zwei Lastwagen seien zusammengestoßen, teilte die Autobahnpolizei in Thüringen mit. Zwei Menschen seien verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein Lkw am frühen Donnerstagmorgen einen anderen auf der mittleren Spur überholen. Dabei stießen die beiden Laster zwischen den Anschlussstellen Jena Zentrum und Stadtroda aus noch ungeklärter Ursache zusammen. Einer der Lastwagen kam von der Straße ab und fuhr gegen eine Böschung. Ein Mensch wurde in einem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. In jedem Lkw wurde jeweils ein Insasse verletzt. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird derzeit auf 75 000 Euro geschätzt.