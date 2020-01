Bayreuth

Mann bedroht Nachbarn mit Machete

09.01.2020, 11:48 Uhr | dpa

Mit einer Machete hat ein 58-Jähriger in Bayreuth seine Nachbarn bedroht - sie waren ihm zu laut. Der Mann fühlte sich durch die Familie von nebenan in seiner Ruhe gestört und stellte seinen 27-jährigen Nachbarn zur Rede, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei griff er am Mittwochabend zu der Waffe. Anschließend ging der 58-Jährige wieder zurück in seine Wohnung. Die Polizei konnte die Machete des Mannes sicherstellen. Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt.