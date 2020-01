Schwerin

Finanzminister fordert mehr Personal in Bauunternehmen

09.01.2020, 13:12 Uhr | dpa

Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) hat mehr Personal in Mecklenburg-Vorpommerns Bauunternehmen gefordert. Die Branche habe es in Teilen versäumt, frühzeitig personelle Weichen zu stellen, sagte Meyer am Donnerstag in Schwerin. "Seit Jahren gibt es einen deutlichen Trend: Immer wieder müssen Ausschreibungen aufgehoben werden, weil die Bauwirtschaft keine Angebote abgibt."

Allein in diesem Jahr will das Land nach Worten des Ministers 1,74 Milliarden Euro investieren - "in neue Landesbauten, die Sanierung von Schulen, den Breitbandausbau und nicht zuletzt den Straßenbau". Dies seien die höchsten Investitionen seit Jahrzehnten und auch in den kommenden Jahren solle weiter auf hohem Niveau investiert werden. Um die geplanten Vorhaben umzusetzen, sei die öffentliche Hand auf eine leistungsstarke Bauwirtschaft angewiesen.

"Es fehlt an Kapazitäten, nicht an öffentlichen Aufträgen", sagte Meyer zur wiederholt vorgetragenen Kritik der Bauwirtschaft, die öffentliche Hand investiere zu wenig. Blieben im Jahr 2017 bei 24 Ausschreibungen die Angebote völlig aus, sei das allein im ersten Halbjahr 2019 bei 28 Ausschreibungen der Fall gewesen, sagte Meyer.

"Nach Jahren des Personalabbaus wird es Zeit, dass die Bauwirtschaft ihre Kapazitäten endlich den gestiegenen Bedarfen anpasst", forderte der Minister. Bundesweit habe sich die Zahl der Beschäftigten im Bauhauptgewerbe von mehr als einer Million im Jahr 1995 auf jetzt weniger als 500 000 mehr als halbiert, sagte er unter Berufung auf Zahlen des Statistischen Bundesamts. Im Nordosten sei der Rückgang sogar noch stärker gewesen: Von rund 41 000 Beschäftigten im Jahr 1995 sei die Zahl auf heute nur noch knapp 9000 gesunken.