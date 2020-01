København

Dänemark schreibt Sicherungsschiffe für Bau von Tunnel aus

09.01.2020, 15:44 Uhr | dpa

Dänemark hat den Auftrag für zwei Schiffe ausgeschrieben, die den Schiffsverkehr während der Bauarbeiten am geplanten Femarnbelt-Tunnel überwachen sollen. Das teilte der Tunnel-Bauherr Femern A/S am Donnerstag mit. Der Auftragnehmer solle den Betrieb der Schiffe samt Besatzung während des Baus gewährleisten und außerdem Femern A/S ein Inspektionsschiff zur Überwachung der Bauarbeiten zur Verfügung stellen, heißt es in der Ausschreibung.

Die Schiffe sollen von einer deutsch-dänischen, rund um die Uhr besetzten Verkehrszentrale in Travemünde aus gesteuert werden. Jedes Schiff werde mit vier bis sechs Personen besetzt sein, darunter zwei deutsch und dänisch sprechende Offiziere, heißt es in der Mitteilung.

In der Bauphase des rund 18 Kilometer langen Absenktunnels zwischen Deutschland und Dänemark muss der Meeresgrund der vielbefahrenen Wasserstraße aufgegraben werden. Gegner des Tunnels befürchten dadurch unter anderem eine Gefährdung der Schifffahrt und der Meeresumwelt.