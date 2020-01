Wörth am Rhein

Mercedes-Benz investiert in Standort Wörth rund 70 Millionen

09.01.2020, 16:35 Uhr | dpa

Nach anderthalb Jahren Bauzeit hat Mercedes-Benz im Lastwagenwerk im südpfälzischen Wörth ein erweitertes Entwicklungs- und Versuchszentrum eröffnet. Durch die Investition von insgesamt 70 Millionen Euro gewinne der größte Standort von Mercedes-Benz Lkw weiter an Bedeutung und biete langfristig abgesicherte Arbeitsplätze in der Region, sagte Stefan Buchner, Mitglied des Vorstands der Daimler Truck AG, am Donnerstag einer Mitteilung zufolge.

"Mit Inbetriebnahme des erweiterten Entwicklungs- und Versuchszentrums werden über 100 attraktive Arbeitsplätze in Wörth zusätzlich verankert", sagte Betriebsratsvorsitzender Thomas Zwick. "Die meisten Stellen werden in Wörth zudem neu besetzt."

An der Eröffnung nahmen unter anderem auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) teil. Die Automobilindustrie sei zu einer der wichtigsten Branchen im Land herangewachsen, sagte Dreyer demnach. Die Landesregierung wolle die Nutzfahrzeugindustrie in Rheinland-Pfalz mit Herstellern und Forschern zu einer Gewinnerin der digitalen Transformation machen.

Wissing betonte, dass sich das Bundesland "mehr und mehr zum Taktgeber" für neue Entwicklungen in der Fahrzeugindustrie entwickle. "Ob autonomes Fahren, neue Antriebe oder modernste Testflächen - Innovationen werden in Rheinland-Pfalz gemacht", betonte er.

Mit rund 10 300 Beschäftigten ist das Mercedes-Benz-Werk Wörth dem Unternehmen zufolge zweitgrößter Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz.