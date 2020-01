Mühlhausen/Thüringen

Angeklagter erkrankt: Wirtschaftsprozess vertagt

09.01.2020, 16:43 Uhr | dpa

Das Behördenschild am Justizzentrum in Mühlhausen. Foto: Martin Schutt/zb/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Wegen der Erkrankung eines Angeklagten ist der Betrugsprozess gegen sechs Ex-Manager der Eliog-Gruppe am Donnerstag vor dem Landgericht Mühlhausen vertagt worden. Die beiden am 113. Verhandlungstag geladenen Zeugen sollen zu einem späteren Zeitpunkt befragt werden. Das bereits seit Frühjahr 2015 laufende Wirtschaftsstrafverfahren soll nun am kommenden Donnerstag fortgesetzt werden. Bis Juni dieses Jahres sind bereits 16 weitere Termine anberaumt.

Den angeklagten Männern wird vorgeworfen, zwischen 2006 und 2009 Banken, Leasingfirmen und Zulieferer mit Scheinrechnungen betrogen und Fördermittel erschlichen zu haben. Durch die ihnen zur Last gelegten 29 Betrugstaten soll Banken ein Schaden von mehr als sechs Millionen Euro entstanden sein. Davon sollen dreieinhalb Millionen Euro zurückgezahlt worden sein.

Die Eliog AG mit Hauptsitz in Erfurt war eine Firmengruppe mit Standorten in Ost- und Südthüringen mit zeitweise bis zu 1000 Beschäftigten - vom Autozulieferer bis zu einem Hersteller von Industrieöfen. 2010 ging das Industriekonglomerat in Insolvenz.