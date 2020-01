Rostock

Kita-Schließungen am Ende einer monatelangen Entwicklung

09.01.2020, 17:46 Uhr | dpa

Der Entzug der Betriebserlaubnis für zwei Rostocker Kitas ist laut Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) das Ende einer mehrmonatigen Entwicklung. Die Einrichtungen stehen unter dem Verdacht der Kindeswohlgefährdung. Bereits im Mai 2019 habe es Hinweise gegeben, dass dort "Dinge passieren, die nicht in Ordnung sind", sagte Bockhahn am Donnerstag in Rostock. Daraufhin habe das Jugendamt mehrmals hospitiert, Belehrungen erteilt und Stellungnahmen angefordert. "Die Gespräche hatten nicht die Wirkung, die wir uns erhofft haben." Am Mittwoch habe es dann eine erneute Gefährdungsbeurteilung gegeben. Die Fachleute seien einstimmig zu der Auffassung gelangt, dass das Kindeswohl nicht mehr garantiert werden kann. Details zu den aktuellen Vorkommnissen nannte Bockhahn nicht.