Kassel

Polizei fahndet nach flüchtigem Patienten aus Klinik

09.01.2020, 18:09 Uhr | dpa

Die Polizei in Kassel fahndet seit Donnerstag nach dem Patienten eines psychiatrischen Krankenhauses, der unter bisher nicht bekannten Umständen die Klinik verlassen hat. Da gegen den 36-Jährigen ein richterlicher Unterbringungsbeschluss vorliege, werde nun nach ihm gesucht, sagte ein Polizeisprecher. Bereits in der jüngsten Vergangenheit habe der Mann ohne Vorankündigung das Krankenhaus verlassen. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung konnte er in der Kasseler Innenstadt aufgegriffen und zurück in die Klinik gebracht werden, hieß es.

Der 36-Jährige sei auf Medikamente angewiesen. Nimmt er die Medikamente nicht ein, kann nach Einschätzung der behandelnden Ärzte aggressives Verhalten nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden, wenn der Mann angesprochen werde. "Aus diesem Grund wird darum gebeten, zwar umgehend die Polizei zu informieren, sollte der 36-Jährige irgendwo gesehen werden, ihn aber nicht direkt anzusprechen", hieß es. Der Vermisste wurde als 1,75 Meter großer, schlanker Mann mit zurückgegelten schwarzen Haaren beschrieben.