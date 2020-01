Grimmen

Vorpommern-Rügen: Neujahrsempfang mit Kanzlerin Merkel

10.01.2020, 01:26 Uhr | dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird heute zum traditionellen Neujahrsempfang des Landkreises Vorpommern-Rügen erwartet. Anders als in den Vorjahren lädt der Landkreis nicht nach Trinwillershagen bei Ribnitz-Damgarten ein, wo Merkel 2006 mit US-Präsident George W. Bush zusammentraf. Diesmal richtet das Kulturhaus "Treffpunkt Europa" in Grimmen den Neujahrsempfang aus. Auch diese Lokalität ist Merkel etwa von CDU-Landesparteitagen seit langem bekannt. In Grimmen werden rund 400 Gäste aus Politik und Wirtschaft, Verwaltung und Vereinen erwartet.

Beim traditionellen Neujahrsempfang zeichnet der Landkreis die "Frau des Jahres", den "Sportler des Jahres", den "Kulturschaffenden des Jahres" und 20 ehrenamtlich Tätige aus.