Paderborn

Schulbus-Crash: Fahrer soll unter Drogen gestanden haben

10.01.2020, 01:49 Uhr | dpa

Unter Drogeneinfluss soll ein Schulbusfahrer in Lichtenau bei Paderborn einen Unfall mit vielen Verletzten gebaut haben. Heute steht er deshalb wegen fahrlässiger Körperverletzung und vorsätzlicher Straßengefährdung vor dem Amtsgericht. Unter den 30 Verletzten, über die die Polizei nach dem Unfall am 2. April berichtete, waren viele Schulkinder. Einige erlitten Gehirnerschütterungen, Prellungen sowie Platz- und Schnittwunden. Eine 50-Jährige Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Auch eine Zehnjährige galt damals als schwer verletzt.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, aufgrund der Drogen und aus Unachtsamkeit mit dem gut besetzen Bus von der Straße abgekommen zu sein. Er war dann mit einem Baum kollidiert. Die Seite des Busses wurde aufgerissen, die Front zerfetzte, Scheiben zersplitterten.