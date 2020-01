Gießen

Uni Gießen informiert über Lage nach Cyber-Angriff

10.01.2020, 02:18 Uhr | dpa

Eine Fehlermeldung wird beim Versuch, die Universität in Gießen online zu erreichen, angezeigt. Foto: Roland Holschneider/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Nach einem Cyber-Angriff Anfang Dezember hat die Uni Gießen weiterhin mit den Auswirkungen zu kämpfen. Der Krisenstab der mittelhessischen Hochschule will heute über den aktuellen Stand berichten. Die Uni ist seit dem Angriff mit einer Schadsoftware am 8. Dezember weitestgehend im Offline-Modus. Die Server hatten aus Sicherheitsgründen heruntergefahren werden müssen. Erste digitale Dienste wie eine Lehrplattform oder die Homepage laufen mittlerweile wieder. Die Hochschule geht aber davon aus, dass es noch Wochen dauern wird, bis alle Systeme vollständig funktionieren.

In den vergangenen Wochen hatte es auch andernorts in Hessen Cyber-Angriffe mit größeren Auswirkungen gegeben. So hatte die Stadt Alsfeld nach einer Drohung, die Verwaltungscomputer zu verschlüsseln, ihre Server vorübergehend vom Netz genommen. Auch die Frankfurter Stadtverwaltung musste kurzzeitig nach einem Schadsoftware-Alarm sicherheitshalber ihr IT-System herunterfahren. Bad Homburg meldete ebenfalls einen Angriff.