Eilenburg

Auto gerät ins Schleudern: 78-jährige Beifahrerin verletzt

10.01.2020, 08:39 Uhr | dpa

Bei Eilenburg hat ein Autofahrer die Kontrolle über sein Auto verloren und ist gegen die Leitplanke gefahren. Dabei ist seine 78 Jahre alte Beifahrerin verletzt worden, wie die Polizei in Leipzig am Freitagmorgen mitteilte. Das Auto kam demnach am Donnerstagabend ins Schleudern und stieß dadurch erst gegen die rechte und dann gegen die linke Leitplanke. Rettungskräfte brachten die Beifahrerin in ein Krankenhaus. Warum das Auto ins Schleudern geraten war, war zunächst unklar.