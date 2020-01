Warnstreik im Busverkehr angekündigt

10.01.2020, 12:23 Uhr | dpa

Für kommenden Dienstag hat die Gewerkschaft Verdi einen ganztägigen Warnstreik im Busverkehr in Schleswig-Holstein angekündigt. Betroffen seien die Busse in Kiel, Neumünster, Flensburg und Lübeck, teilte Verdi am Freitag mit. Hintergrund ist der Tarifkonflikt in der Branche. Am Donnerstag war die zweite Verhandlungsrunde nach kurzer Zeit abgebrochen worden. Die Gespräche sollen am nächsten Mittwoch fortgesetzt werden.

Beide Seiten liegen bisher weit auseinander: Der Kommunale Arbeitgeberverband bietet eine Lohnsteigerung von 1,8 Prozent in diesem und von 1,3 Prozent im nächsten Jahr an. Verdi verlangt für das laufende Jahr 2,06 Euro mehr in der Stunde, was laut Arbeitgeberverband einem Plus von 14 Prozent oder 349 Euro im Monat entspräche.

Verdi-Verhandlungsführer Karl-Heinz Pliete sprach von einem enttäuschenden Miniangebot der Arbeitgeber. Deren Verbandsgeschäftsführer Wilfried Kley sagte, angesichts einer Inflationsrate von knapp über einem Prozent sei die Forderung von Verdi völlig überzogen.