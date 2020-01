Heidenheim an der Brenz

1. FC Heidenheim holt Mittelfeldspieler Mohr aus Fürth

10.01.2020, 13:37 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim hat Mittelfeldspieler Tobias Mohr vom Ligakonkurrenten Greuther Fürth verpflichtet. Der 24-Jährige bekommt einen Vertrag bis Sommer 2023, wie der Tabellenvierte am Freitag mitteilte. Vor seiner Zeit bei den Franken spielte Mohr bei Alemannia Aachen in der Regionalliga West. "Mit Tobias Mohr konnten wir einen entwicklungsfähigen offensiven Mittelfeldspieler hinzugewinnen, der sowohl auf der Außenbahn als auch im Zentrum eingesetzt werden kann", sagte der Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald laut Mitteilung. Mohr ist dabei, wenn der FC am Samstag ins Trainingslager nach Spanien aufbricht.