Oberhof

Biathletinnen mit Herrmann als Schlussläuferin

10.01.2020, 18:05 Uhr | dpa

Die deutschen Biathletinnen gehen beim Heim-Weltcup mit der Sprint-Zweiten Denise Herrmann als Schlussläuferin ins Staffelrennen. Für den Teamwettkampf am Samstag (12.00 Uhr/ARD und Eurosport) nominierten die Trainer zudem Vanessa Hinz, Janina Hettich und Maren Hammerschmidt.

Nicht berücksichtigt wurde die routinierte Franziska Hildebrand. Die 32-Jährige war am Donnerstag im Sprint nur 61. geworden und hat in dieser Saison noch kein Top-Ergebnis abgeliefert. Damit könnte es passieren, dass sie nicht für die WM ab 11. Februar in Antholz nominiert wird. Zuletzt hatten die deutschen Skijägerinnen in Hochfilzen mit Platz zwölf das schlechteste Ergebnis der Geschichte eingefahren.

Die Herren starten um 14.15 Uhr in der Besetzung Philipp Horn, Johannes Kühn, Arnd Peiffer und Benedikt Doll. Die Deutschen hatten mit Platz zwei in Hochfilzen schon einmal in dieser Saison auf dem Podium gestanden. Nicht berücksichtigt wurde diesmal der etatmäßige Schlussläufer Simon Schempp, der im Sprint nur 43. geworden war. Kühn hatte es als Dritter auf das Podium geschafft.