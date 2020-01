Königsbrück

"Sensation" für Oberlausitz: Bedeutendes Grabdenkmal zurück

10.01.2020, 19:03 Uhr | dpa

Mit dem Grabdenkmal für den Standesherrn Maximilian Freiherr von Schellendorff (1645-1703) in der Hauptkirche Königsbrück (Landkreis Bautzen) ist ein einzigartiges Epitaph in alter Schönheit am Ursprungsort zurück. Das von Experten als kulturhistorisch herausragend bewertete und über ein Jahr restaurierte Kunstwerk wurde am Freitag feierlich dort enthüllt. Peter Sonntag als Vorsitzender des Heimatvereins, der die Rettung des schwer beschädigten und nahezu vergessenen Stückes initiiert hatte, sprach von einer "absoluten Sensation".

Im Zuge des Projekts wurde die Bedeutung des holzgeschnitzten Epitaphs erst 2018 erkannt. "Es ist ein Frühwerk des späteren Hofbildhauers Paul Heermann (1673-1732), neben [Balthasar] Permoser einer der bedeutendsten Barockbildhauer Sachsens", sagte Sonntag. Das Schellendorf'sche Epitaph entstand im Auftrag der Witwe des damaligen Besitzers der Stadt als Dank für dessen Rittersprung 1671, mit dem er die Umwandlung des geliehenen in vererbbares Eigentum erreicht hatte. "Es ist der wahrscheinlich einzig verbliebene Hinweis auf dieses Privileg des Adels in der Oberlausitz."

2003/2004 war das damals fast unbekannte, vier mal vier Meter große Grabdenkmal abgehangen worden. Der Heimatverein hatte es 2019 übernommen und Förderer für die rund 80 000 Euro teure Wiederherstellung gewonnen, darunter die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und die Ostdeutsche Sparkassenstiftung. Zu dem Projekt, seiner Geschichte und der neuen Sehenswürdigkeit informiert auch eine Ausstellung.