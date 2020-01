Eggenfelden

Drei Schwerverletzte bei Zusammenstoß mehrerer Autos

10.01.2020, 19:17 Uhr | dpa

Bei einem Unfall mit vier Autos in Niederbayern sind drei Menschen schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben übersah eine 56-jährige Autofahrerin am Freitag bei Eggenfelden (Landkreis Rottal-Inn) beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden Wagen und stieß mit diesem zusammen. Das Auto der Frau wie auch das Auto des 64-Jährigen wurden jeweils gegen ein weiteres Fahrzeug geschleudert. Die 56-Jährige und ihr Mitfahrer sowie der 64-Jährige wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Die Beifahrerin des 64-Jährigen erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden beträgt rund 70 000 Euro.