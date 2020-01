Bergen auf Rügen

Abbiegendes Auto erfasst Fußgängerin: Frau schwer verletzt

10.01.2020, 22:24 Uhr | dpa

In Bergen auf Rügen ist eine Fußgängerin von einem abbiegenden Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die 76-Jährige habe am frühen Freitagabend die Fahrbahn auf Höhe eines Friedhofes überqueren wollen, teilte die Polizei mit. Ein 57-jähriger Autofahrer sei nach links abgebogen. Es sei dabei zum Zusammenstoß mit der querenden Fußgängerin gekommen. Die Frau stürzte und erlitt Kopfverletzungen und Hüftprellungen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.