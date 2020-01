Offenbach am Main

Neblig-trüb, bis zu elf Grad: von Winter weiter keine Spur

11.01.2020, 14:46 Uhr | dpa

Kaum Sonne, viel Nebel und immer wieder Regenschauer: Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland zeigt sich in den kommenden Tagen weiter von seiner grauen und tristen Seite - vor allem aber gibt es vom Winter keine Spur. Und das dürfte laut Deutschem Wetterdienst (DWD) vorerst auch so bleiben.

"Nach derzeitigem Trend ist ein Winter bis in tiefe Lagen bis zum Ende des Monats nicht in Sicht", sagte eine DWD-Meteorologin am Samstag in Offenbach. Zwar könne es zwischendurch "kältere Phasen und hier und da etwas Schnee im Bergland" geben, es sei aber weiterhin für die Jahreszeit zu mild.

Für den Sonntag sagt der DWD Höchsttemperaturen zwischen fünf und acht Grad voraus. Am Dienstag werden sogar bis zu elf Grad erwartet. Selbst in der Nacht sinken die Temperaturen dabei nicht unter den Gefrierpunkt. Das Wetter mute insgesamt "eher frühlingshaft an", sagte die Meteorologin.