Linkenheim-Hochstetten

Straßenbahn kracht in Auto: Fahrer verletzt

12.01.2020, 08:26 Uhr | dpa

Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn ist in Linkenheim-Hochstetten (Landkreis Karlsruhe) ein Autofahrer verletzt worden. Der 53-Jährige wollte am Samstagnachmittag an einem Bahnübergang mit seinem Wagen über die Gleise fahren und achtete dabei nicht auf den nahenden Zug, wie die Polizei mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug. Der Autofahrer kam zur Behandlung ins Krankenhaus.