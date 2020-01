Pfalzgrafenweiler

Einbrecher laufen Bewohnern in die Arme und fliehen

12.01.2020, 10:12 Uhr | dpa

Bei einem Einbruch in Pfalzgrafenweiler (Kreis Freudenstadt) sind die Einbrecher den Hausbewohnern direkt in die Arme gelaufen und geflohen. Erbeutet haben die Täter Bargeld und Schmuck, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte. Demnach seien zwei der maskierten Einbrecher dem Ehepaar, das gerade die Haustüre öffnete, direkt entgegengekommen. Einen der beiden Männer konnte der Mann am Freitagabend kurzzeitig festhalten. Jedoch nur solange, bis ihm seine Komplizen zur Hilfe kamen. Alle drei Einbrecher flohen. Der Wert des Diebesguts war zunächst unbekannt.