Burgdorf

Falsche Polizeibeamte in Burgdorf aktiv

12.01.2020, 13:22 Uhr | dpa

Falsche Polizeibeamte sind in der Region Hannover aktiv. Diese rufen bei ihren Opfern an und berichten, dass Täter festgenommen wurden, bei denen eine Liste entdeckt worden sei, auf der der Name der Angerufenen stehe, teilte die Polizei in Burgdorf am Sonntag mit. Außerdem stehe auf der Liste, dass Schmuck, Bargeld, ein Safe oder eine Münzsammlung vorhanden seien. Die falschen Polizisten fragten gezielt nach Wertgegenständen in der Wohnung. Die Polizei fahre aber Streife und passe auf, heißt es dann. Ziel der Täter sei es, die Angerufenen dazu zu bewegen, Wertgegenstände oder Bargeld vor der Haustür abzulegen oder durch angebliche Polizeibeamte abholen zu lassen.

Die Polizei warnt vor den Betrügern. Angerufene sollten sich nicht in ein Gespräch verwickeln lassen und keine Auskünfte zu ihrem Vermögen geben. Die Polizei rufe nicht an, um nach Wertgegenständen im Haus zu fragen.