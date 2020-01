Cottbus

Senior bei Brand in Einfamilienhaus schwer verletzt

12.01.2020, 15:33 Uhr | dpa

Beim Brand in einem Einfamilienhaus in Cottbus ist ein 77 Jahre alter Bewohner schwer verletzt worden. Die Feuerwehr sei am Sonntagmittag alarmiert worden, weil der Dachstuhl des Hauses aus noch unbekannter Ursache in Flammen gestanden habe, teilte der Lagedienst der Brandenburger Polizei mit. Der 77-Jährige sei von den Rettungskräften in ein künstliches Koma versetzt und in ein Berliner Unfallkrankenhaus geflogen worden. Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.