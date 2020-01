Karstädt

Mann fängt ausgebüxtes Huhn ein: Nachbarin ruft Polizei

12.01.2020, 19:35 Uhr | dpa

Ein Nachbarschaftsstreit um ein ausgebüxtes Huhn hat im Prignitzkreis zu Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs geführt. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag in Perleberg erklärte, waren einem 66-jährigen Hühnerhalter in Reckenzin bei Karstädt am Samstag mehrere Tiere weggelaufen. Als der Mann mindestens ein Huhn auf dem Grundstück seiner Nachbarin einfing, äußerte die 52-Jährige ihr Missfallen und erstattete Anzeige wegen Hausfriedensbruchs. "So einen Fall hatten wir noch nie", sagte der Polizeisprecher. Hausfriedensbruch kann mit Geldstrafe geahndet werden.