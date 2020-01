Mönchengladbach

Hockey-Viertelfinale für Herren von Alster und Polo

12.01.2020, 19:39 Uhr | dpa

Hamburg (dpa/lno) – Die Hockey-Herren vom Club an der Alster und vom Hamburger Polo-Club stehen im Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft. Titelverteidiger Alster hatte sich am Samstag mit 10:4 gegen den UHC durchgesetzt, während Polo mit Erfolgen beim HTHC (8:7) und gegen den DTV Hannover (15:3) den Grundstein für das Weiterkommen legte. Schließlich profitierte das Team von der 7:8-Niederlage des UHC am Sonntag gegen den HTHC.

"Es ist der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Wir sind stolz und happy", sagte Polo-Spielertrainer Matthias Witthaus, dessen Team am Samstag beim HTHC erst durch ein Ecken- und ein Siebenmeter-Tor in den letzten 120 Sekunden zum Sieg gekommen war.

Bei den Damen ist der Club an der Alster ebenfalls qualifiziert. Allerdings verpasste er aufgrund des 5:5 beim Großflottbeker THGC Platz eins und damit die Chance, schon vor dem abschließenden Spiel am kommenden Samstag gegen Eintracht Braunschweig das Heimrecht perfekt zu machen.

Die Damen vom HTHC benötigen nach dem 5:6 bei Verfolger UHC einen Punkt beim Großflottbeker THGC, um in das Viertelfinale einzuziehen. Der UHC könnte wiederum bei einer HTHC-Niederlage und einem hohen Sieg bei Absteiger Klipper THC noch Zweiter werden. "Wir wollten das Viertelfinale heute sicher machen. Aber wir haben nicht ansatzweise gezeigt, was wir können", räumte HTHC-Trainer Christian Blunck ein.