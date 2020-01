Sperrung der Heuss-Brücke: Lange Wartezeiten für Pendler

13.01.2020, 08:35 Uhr | dpa

Für Berufspendler um Mainz und Wiesbaden ist der Weg zur Arbeit am Montagmorgen wegen der Sperrung der Heuss-Brücke zur Geduldsprobe geworden. Wie ein Sprecher der Mainzer Polizei am Morgen mitteilte, kam es zu erheblichen Beeinträchtigungen im gesamten Bereich der beiden Ausweichrouten über die A643 und die A60. "Im Prinzip ist der gesamte Mainzer Ring von den Verzögerungen betroffen", sagte der Sprecher. Auch auf den Autobahnzubringern der A63 und der B9 stockte der Verkehr der Polizei zufolge bereits am frühen Morgen. Zur Dauer der Wartezeiten gab es zunächst keine Angaben.

Ein Auffahrunfall auf der A60 zwischen Mainz-Laubenheim und Ginsheim-Gustavsburg sorgte zwischenzeitig für zusätzliche Engpässe in der Region. Wegen Sanierungsarbeiten ist die Theodor-Heuss-Brücke über den Rhein zwischen Mainz und Wiesbaden seit Sonntag für Autos, Lastwagen und Motorräder gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich vier Wochen dauern.