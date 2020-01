Ludwigshafen am Rhein

Obduktion bestätigt Verdacht: 42-Jähriger getötet

13.01.2020, 10:19 Uhr | dpa

Im Fall einer in Ludwigshafen entdeckten Leiche hat die Obduktion nun ergeben, dass der Mann getötet wurde. "Wir geben derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Informationen", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag. Ermittler hatten bereits kurz nach Auffinden des toten 42-Jährigen mitgeteilt, die Gesamtumstände sprächen für ein Tötungsdelikt. Die Leiche wurde Ende November in einer Wohnung in der Ludwigshafener Innenstadt gefunden.