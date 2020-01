Portal: Sachsen-Anhalter warten 52,5 Tage auf Steuerbescheid

13.01.2020, 12:11 Uhr | dpa

Durchschnittlich 52,5 Tage haben die Sachsen-Anhalter im vergangenen Jahr auf ihren Steuerbescheid gewartet. Das geht aus einer Datenerhebung des Internet-Portals Lohnsteuer-kompakt.de hervor. Demnach lag Sachsen-Anhalt im Ranking der schnellsten Finanzämter Deutschlands noch über dem Bundesschnitt von 54,7 Tagen. Das schnellste Finanzamt lag der Auswertung zufolge in Herne in Nordrhein-Westfalen mit einer Bearbeitungsdauer von 26,6 Tagen. Das schnellste in Sachsen-Anhalt war den Angaben zufolge Eisleben mit durchschnittlich 40,5 Tagen Bearbeitungszeit je Einkommensteuererklärung.

Das Ranking ist Ergebnis von rund 400 000 anonymisierten Einkommensteuererklärungen, die binnen der vergangenen zwölf Monate über Lohnsteuer-kompakt.de erstellt worden sind.