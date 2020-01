Viernheim

Drei Unbekannte schlagen 28-Jährigen im Streit zusammen

13.01.2020, 13:43 Uhr | dpa

Drei Unbekannte haben an einer Haltestelle einen betrunkenen Mann aus einer Straßenbahn gezerrt und ihn zusammengeschlagen. Der 28-Jährige erlitt dabei Verletzungen am Kopf und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Darmstadt am Montag mitteilte. Er war in der Nacht zum Sonntag in Viernheim (Kreis Bergstraße) aus zunächst ungeklärter Ursache mit dem Trio in Streit geraten. Von den Tätern fehlte bis zum Montagmittag jede Spur. Die Polizei wertete auch die Bilder der Überwachungskameras an der Haltestelle "Tivoli" aus.