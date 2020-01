Freital

SEK-Einsatz: Mann bedroht Reinigungskräfte mit Gewehr

13.01.2020, 15:13 Uhr | dpa

Ein mit einem Gewehr bewaffneter Mann hat am Montag in Freital (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) einen SEK-Einsatz der Polizei ausgelöst. Wie diese mitteilte, hatte der 55-jährige Deutsche am Morgen zwei Reinigungskräfte einer Arztpraxis beschimpft und mit der Waffe bedroht. Alarmierte Kräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizeidirektion Dresden hätten daraufhin das Haus durchsucht und den Tatverdächtigen in dessen Wohnung angetroffen. Den Angaben zufolge wurde bei dem Mann ein Luftdruckgewehr sichergestellt. Er müsse sich nun wegen Bedrohung verantworten.