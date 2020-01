Großefehn

Wegen Betrugs Gesuchter in Ostfriesland festgenommen

13.01.2020, 19:04 Uhr | dpa

Fahnder der Auricher Polizei haben am Montag einen wegen Betruges und Unterschlagung bundesweit gesuchten Mann in einem Ferienhaus in Timmel in Ostfriesland festgenommen. Gegen den 58-Jährigen haben mehrere Haftbefehle aus drei Bundesländern wegen Betrugs- und Unterschlagungsdelikten vorgelegen, wie die Polizei mitteilte. Bei seiner Festnahme seien ein Auto und zwei Motorräder sichergestellt worden, die sich möglicherweise unberechtigt in seinem Besitz befanden. Es gibt laut Polizei Hinweise, dass der Mann für Betrügereien auch im ostfriesischen Raum in Frage kommt.