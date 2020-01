Diepholz

20-Jährige stirbt bei Kollision mit Tanklaster

13.01.2020, 19:43 Uhr | dpa

Eine 20-jährige Frau ist am Montag im Kreis Diepholz bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Tank-Laster ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben befuhr sie mit ihrem Auto eine Straße in Richtung Wagenfeld und wollte einen vorausfahrenden Pkw überholen. Bei dem Manöver kollidierte sie auf der Gegenfahrbahn mit dem entgegenkommenden Lkw. Für die 20-Jährige aus der Gemeinde Wagenfeld kam jede Hilfe zu spät. Sie starb am Unfallort. Der 58-jährige Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und wurde leicht verletzt.