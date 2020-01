Lübeck

Warnstreik im öffentlichen Busverkehr gestartet

14.01.2020, 05:36 Uhr | dpa

Ein ganztägiger Warnstreik im öffentlichen Busverkehr hat am Dienstag in Schleswig-Holstein begonnen. In Kiel, Neumünster, Flensburg und Lübeck blieben Busse am frühen Morgen in den Betriebshöfen, wie ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi der Deutschen Presse-Agentur sagte. Verdi untermauert mit der Aktion seine Forderungen im festgefahrenen Tarifkonflikt der Branche. Die Gespräche sollen am Mittwoch fortgesetzt werden. Bisher liegen die Forderungen der Gewerkschaft und die Angebote der Arbeitgeber weit auseinander.