Stahnsdorf

Erst Regen, dann Sonne in Berlin und Brandenburg

14.01.2020, 07:34 Uhr | dpa

Viel Sonne und Temperaturen bis 14 Grad: Dieses Wetter erwartet Berliner und Brandenburger ab Mitte der Woche - zunächst wird es aber noch einmal regnerisch und bewölkt. Die Sonne verstecke sich am Dienstag noch hinter einer dichten Wolkendecke, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Außerdem soll es von Westen her zeitweise Regen geben, nur in der Niederlausitz bleibt es nach Angaben der Meteorologen trocken. Für den Mittwoch werden weniger Wolken und nur etwas Regen erwartet. Die Temperaturen klettern mit bis zu 14 Grad auf den Spitzenwert der Woche.

Bei acht bis zehn Grad wird der Donnerstag heiter und regenfrei. Das Wochenende wird am Freitag schließlich mit viel Sonnenschein eingeläutet, die Maximalwerte ändern sich im Vergleich zum Vortag kaum.