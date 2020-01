Kronach

Loewe-Eigentümer will bis zu 100 Stellen in Kronach schaffen

14.01.2020, 12:07 Uhr | dpa

Der neue Eigentümer des Fernsehgeräteherstellers Loewe will am Standort in Kronach bis zu 100 Arbeitsplätze schaffen. In einer Sondersitzung des Stadtrats am Dienstag sollte über die Nutzung der alten Betriebsstätten verhandelt werden, wie das Unternehmen und die Stadt mitteilten. Skytec plant nach eigenen Angaben, etwa 30 000 Quadratmeter des Werksgeländes von der Stadt Kronach zu mieten. Zuvor hatten Medien darüber berichtet.

Sobald es eine Einigung mit der Stadt gebe, sollten die ersten Mitarbeiter eingestellt werden, sagte Skytec-Chef Vladislav Khabliev. Zunächst sollten 40 Arbeitsplätze entstehen. Schon im April will das Unternehmen "wieder das vollständige, aktuelle Loewe-Portfolio anbieten", heißt es in einer Mitteilung von Skytec.

Die in Zypern ansässige Gruppe hat sich nach eigenen Angaben auf die Bereiche Unterhaltungselektronik und IT spezialisiert. Im Dezember übernahm das Unternehmen die Marke des insolventen Herstellers Loewe, der mehr als 400 Mitarbeiter in Kronach beschäftigt hatte.