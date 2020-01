Zuzenhausen

Hoffenheim verpflichtet Torwart Esser von Hannover 96

14.01.2020, 15:20 Uhr | dpa

Ehemaliger Torwart von Hannover 96, Michael Esser, ist am Ball. Foto: Peter Steffen/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die TSG 1899 Hoffenheim hat Torwart Michael Esser vom Zweitligisten Hannover 96 verpflichtet. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, kommt der 32-Jährige ablösefrei in den Kraichgau. Er unterschrieb einen Vertrag bis zum Saisonende. "Wir reagieren damit auf eine durchaus anspruchsvolle Situation auf der Torhüter-Position und haben dafür in Michael eine ideale Lösung gefunden", sagte Alexander Rosen, Direktor Profifußball.

Neben dem Ausfall von Stammkeeper Oliver Baumann (Meniskus-OP) musste die TSG zuletzt auch auf Ersatztorhüter Alexander Stolz (Sehnen-Entzündung im Ellenbogen) und Nachwuchstorwart Daniel Klein (Handbruch) verzichten. So stand Cheftrainer Alfred Schreuder in Philipp Pentke nur noch ein etatmäßiger Torwart zur Verfügung. Ins Trainingslager nach Marbella war bereits der 20 Jahre alte U23-Keeper Stefan Drljaca mitgereist.