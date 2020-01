Leipzig-Gegner Tottenham erreicht vierte Runde im FA Cup

14.01.2020, 23:04 Uhr | dpa

Tottenham Hotspur hat im zweiten Anlauf die vierte Runde im FA Cup erreicht. Das Team von Trainer José Mourinho, im Achtelfinale der Champions League Gegner von Fußball-Bundesligist RB Leipzig, gewann am Dienstagabend das Wiederholungsspiel gegen den FC Middlesbrough mit 2:1 (2:0). Das erste Spiel im Stadion des Zweitligisten war 1:1 (0:0) ausgegangen. Giovani Lo Celso brachte die Spurs in der 2. Minute in Führung, Erik Lamela (15.) legte nach. Der eingewechselte George Saville (83.) erzielte den Anschlusstreffer für den Tabellen-16. der zweitklassigen Football League Championship.