Sylt

Zugverkehr zwischen Hamburg und Kiel unterbrochen

15.01.2020, 09:12 Uhr | dpa

Wegen eines Funkausfalls ist der Zugverkehr zwischen Hamburg und Kiel bis nach Flensburg unterbrochen. Die Panne verhindere, dass die Zugführer etwa die Leitstelle erreichen, sagte eine Bahnsprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Die Störung habe am Dienstagabend um 21.30 begonnen, an der Behebung werde mit Hochdruck gearbeitet. Reisende aus Kiel sollten nach Angaben der Bahn etwa über Lübeck fahren.