Laar

Tödlicher Unfall an der deutsch-niederländischen Grenze

15.01.2020, 11:20 Uhr | dpa

An der deutsch-niederländischen Grenze in Laar in der Grafschaft Bentheim ist am Mittwochmorgen ein Autofahrer tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, war der 31-Jährige aus dem niederländischen Hoogeveen am frühen Morgen auf den Weg ins niederländische Coevorden. In einer Rechtskurve kam er mit seinem Lieferwagen von der Straße ab und prallte gegen einen großen Stromverteilerkasten aus Beton.