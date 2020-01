Pfullendorf

Alno bekommt neue Leitung: Bisheriger Chef zieht sich zurück

15.01.2020, 17:18 Uhr | dpa

Führungswechsel beim Küchenbauer Alno: Der bisherige Chef der Neuen Alno GmbH, Thomas Kresser, zieht sich nach Angaben des Unternehmens zurück. Die Geschäftsführung bestehe künftig aus Jochen Braun (Finanzen und Produktion) und Michael Spadinger (Vertrieb und Einkauf). Beide hätten die Neuausrichtung bereits 2019 maßgeblich begleitet. Gründe für den Wechsel nannte das Unternehmen am Mittwoch nicht. Kressers Rückzug sei nach dem Neuaufbau der vergangenen zwei Jahre planmäßig erfolgt.

Die Alno AG war 2017 in die Insolvenz geraten. Die britische Investmentgesellschaft Riverrock kaufte das Stammwerk in Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) samt Maschinen ohne Schulden für rund 20 Millionen Euro. Das Unternehmen musste deutlich schrumpfen. 2016 hatte die Alno AG noch 1600 Mitarbeiter, heute sind es gut 320 am Standort Pfullendorf. Tochtergesellschaften im Ausland gibt es nicht mehr.