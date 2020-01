Patras

Eurocup: Oldenburger Basketballer verlieren bei Patras

15.01.2020, 20:40 Uhr | dpa

Trotz einer kämpferisch ordentlichen Leistung hat Basketball-Bundesligist EWE Baskets Oldenburg im Europacup am zweiten Zwischenrunden-Spieltag eine Niederlage kassiert. Nach zuvor wettbewerbsübergreifend sieben Erfolgen nacheinander unterlagen die Niedersachsen am Mittwochabend mit 70:81 (38:42) beim griechischen Vizemeister Promitheas Patras. In der Gruppe F haben alle vier Teams jeweils einen Sieg und eine Niederlage auf dem Konto.

Nach einem guten Beginn führte Oldenburg schnell mit 6:0 (4. Minute). Danach verloren die Gäste, für die es die bisher weiteste Auswärtsfahrt der Saison war, aber den Rhythmus in der Offensive. Patras drehte das Spiel und gab die Führung nicht mehr aus der Hand. Die Entscheidung fiel im dritten Viertel, das die Hausherren mit 26:15 für sich entschieden.

Bester Werfer der Partie war Loukas Mavrokefalidis mit 19 Punkten, bei Oldenburg präsentierte sich Rasid Mahalbasic mit 18 Punkten am treffsichersten.