Potsdam

Dresdner Volleyballerinnen verlieren in Potsdam

15.01.2020, 21:23 Uhr | dpa

Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC sind mit einer Niederlage in die Bundesliga-Rückrunde gestartet. Das Team von Trainer Alexander Waibl verlor am Mittwochabend beim Tabellendritten SC Potsdam mit 1:3 (24:26, 18:25, 22:25). Bereits am Samstag geht es für die DSC-Frauen daheim gegen Titelverteidiger Stuttgart weiter.

Waibl verzichtete vor 1265 Zuschauern in Potsdam weitestgehend auf die vier Nationalspielerinnen, die mit ihren Auswahlteams Olympia-Qualifikations-Turniere bestritten hatten. Spielerinnen der zweiten Reihe bekamen so Einsatzchancen, darunter die 17 Jahre alte Zuspielerin Sarah Straube. Sie stand erstmals in der Startformation.

Die Dresdnerinnen begannen druckvoll und konzentriert, setzten sich mit vier Punkten ab. Dann stockte es im Angriff, Präzision und Durchschlagskraft fehlten. Potsdam machte in der Schlussphase den Rückstand wett und gewann den ersten Satz. In den folgenden Durchgängen wackelte die DSC-Annahme, auch sonst unterliefen den Gästen zu viele Fehler. Sie waren den Potsdamerinnen in allen Belangen unterlegen. Nach 83 Minuten stand die fünfte Saisonniederlage fest.