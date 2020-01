Lutherstadt Wittenberg

Ausstellung über Paul Sinkwitz im Schloss Wittenberg

16.01.2020, 05:16 Uhr | dpa

Das religiöse Kunst- und Lebenswerk des Grafikers und Malers Paul Sinkwitz (1899-1981) steht von Donnerstag (17.00 Uhr) an im Mittelpunkt einer Ausstellung in der Lutherstadt Wittenberg. Im Schloss zeigt die Stiftung Christliche Kunst Wittenberg bis 29. März die Schau "CREDO." Im Sommer 2018 hatte die Stiftung das aus 130 grafischen Werken bestehende religiöse Sinkwitz-Gesamtwerk erhalten. Darunter befanden sich Zeichnungen, Druckstöcke, Schriftblätter und Entwürfe für Wand- und Fensterbilder. Der geborene Sachse machte sich als "Gebrauchsgrafiker" und "Volkskünstler" einen Namen, weil er in den 1950er und 1960er Jahren auch Bücher, Plakate und Kalender gestaltet hat. Das Religiöse nahm in seiner Kunst stets einen großen Stellenwert ein.